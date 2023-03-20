В СВО погиб еще один курянин

Печальное известие сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 марта 2023 года в ходе боевых действий в Харьковской области погиб курянин, ефрейтор Никита Стародубцев. Он родился 30 декабря 1999 года в селе Паники Медвенского района, там же окончил школу. Учился в Курской сельскохозяйственной академии по специальности «агроинженер».

С 2021 по 2022 проходил срочную службу в рядах ВС РФ. После объявления частичной мобилизации одним из первых отправился в зону СВО, рассказали в администрации Курской области.

- Соболезнуем родным и близким Никиты Александровича, - добавили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что еще двое курян погибли, исполняя свой служебный долг.

Артем Клишин отправился в зону СВО добровольцем. 8 декабря в ходе выполнения боевой задачи он погиб в Донецкой народной республике.

Василий Третьяков погиб 16 декабря в Донецкой народной республике во время выполнения боевой задачи.