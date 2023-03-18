Двое курян погибли в ДНР

О потерях сообщили в администрации Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Еще двое курян погибли, исполняя свой служебный долг.
Артем Клишин отправился в зону СВО добровольцем. 8 декабря в ходе выполнения боевой задачи он погиб в Донецкой народной республике.
При исполнении служебного долга погиб еще один наш земляк - Василий Третьяков. Это произошло 16 декабря в Донецкой народной республике во время выполнения боевой задачи.
Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Артема Клишина и Василия Третьякова, сказали в мэрии.
Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погибли трое курян, двое из которых были мобилизованными.