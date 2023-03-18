Еще трое курян погибли в СВО

Очередные печальные известия пришли в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе проведения специальной военной операции погибли трое курян, сообщает администрация региона.

9 марта 2023 года под Артемовском погиб Дмитрий Правдин. Дмитрий Александрович – уроженец деревни Трифоновка Фатежского района. Ему было 32 года, на службу призван в рамках частичной мобилизации. Служил гранатометчиком.

Иван Малыхин 1999 года рождения – житель поселка Олымский Касторенского района. Был мобилизован. Иван Валерьевич посмертно награжден орденом Мужества за доблесть и отвагу при исполнении воинского долга.

Житель Щигровского района Олег Горбачев родился в 1989 году в Белоруссии. Олег Валерьевич отправился в зону СВО добровольцем, погиб 26 декабря 2022 года.

- Соболезнуем родным и близким, - сказали в администрации региона.