Курский «Авангард» победил пензенский «Зенит»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 19 марта, в спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Зенита» из Пензы. Автором единственного гола в матче стал Джамшед Максумов, реализовавший пенальти на 56-й минуте. Итог - 1:0 в пользу «Авангарда». Напомним, что на старте третьего сбора куряне одолели новотроицкую «Носту» (4:2).

Теперь 24 марта курский клуб сыграет с липецким «Металлургом». А первый официальный матч календарного года «Авангард» проведет 2 апреля, когда на «Трудовых резервах» примет «Космос» из Долгопрудного. Дебютный выезд года намечен на 8 апреля – сыграем в Калуге с местным одноименным клубом.