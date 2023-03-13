В СВО погибли трое курян

О потерях проинформировали в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В зоне специальной военной операции погибли трое курян, которые оправились на фронт добровольцами.

Курянин Андрей Верютин, 1971 года рождения, всегда стремился помочь ближнему, был замечательным отцом, мужем и другом. С ноября 2022 года Андрей Юрьевич воевал под Артемовском и погиб 7 января.

15 февраля 2023 года в ходе выполнения боевых задач под Артемовском погиб Сергей Селютин. Сергей Сергеевич – выпускник гимназии №4 города Курска 1998 года. Награжден медалью «За отвагу».

В результате обстрела под Артемовском погиб житель деревни Кромская Фатежского района Сергей Максимов. Ему было 29 лет.

Об утратах сообщила администрация региона.

Ранее КП сообщала, что 16 февраля в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб курянин Андрей Висковатых.

Андрей Александрович – житель деревни 1-я Косторная Большесолдатского района. Был призван в рамках частичной мобилизации.