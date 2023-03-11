В СВО погиб мобилизованный курянин

16 февраля в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб курянин Андрей Висковатых. Об этом сообщили в администрации региона.

Андрей Александрович – житель деревни 1-я Косторная Большесолдатского района. Был призван в рамках частичной мобилизации.

- Соболезнуем родным и близким, - добавили в обладминистрации.

21 февраля 2023 года, выполняя воинский долг, погиб наш земляк из Железногорска. Старший лейтенант 43-летний Руслан Молоков был призван на военную службу по мобилизации, сообщает обладминистрация.

Руслан Сергеевич – выпускник орловской Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.