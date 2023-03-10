Погиб мобилизованный курянин Руслан Молоков

О трагическом известии сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 февраля 2023 года, выполняя воинский долг, погиб наш земляк из Железногорска. Старший лейтенант 43-летний Руслан Молоков был призван на военную службу по мобилизации, сообщает обладминистрация.

Руслан Сергеевич – выпускник орловской Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память воину... - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции погибли двое курян, которые оправились на фронт добровольцами.

Виталий Зезюков родился 20 августа 1996 года в деревне Гвоздевка Касторенского района. Александр Сабельников, 1977 года рождения – уроженец деревни Длинная, выпускник Пригородненской школы Щигровского района.