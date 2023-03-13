89-летний курянин отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, "играя на бирже"

Жителю Железногорска поступил звонок с рекламным предложением быстрого заработка на бирже, без каких-либо вложений, и мужчина решил попробовать себя в роли инвестиционного бизнесмена.

"Представители брокерской фирмы" пошагово диктовали пенсионеру действия, чтобы открыть торговую платформу на специальном сайте.

Для убедительности аферисты выслали лицензию фирмы и на протяжении нескольких месяцев показывали на экране его компьютера, в программе, которую создали сами, внушительный заработок.

Вскоре на счету пенсионера оказалась крупная сумма, и "инвесторы" предложили вывести деньги ему на карту.

Но для этого потребовали оплатить налоговые сборы и пошлину в сто тысяч рублей. Пенсионер согласился, перевел деньги и покорно ожидал зачислений.

Спустя время, кураторы снова вышли на связь и объяснили, что перевод не проходит из-за технического сбоя. Для зачисления средств попросили назвать полные данные банковской карты и приходящие коды из смс. Все условия вновь были выполнены.

После чего инвесторы сообщили, что деньги зачислены и прекратили разговор. Мужчина открыл онлайн приложение банка, но вместо зачислений увидел крупное списание со счета.

В этот момент он понял, что его обманули. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.