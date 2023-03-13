Более 4,8 тысяч курских школьников зарегистрировались на сдачу итоговой аттестации

Для школьников из Украины итоговая аттестация в пройдет в форме промежуточной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году на сдачу государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования зарегистрировались 4807 курских девятиклассников.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо будет сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по четырем предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору.

В Курске для 133 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов итоговая аттестация будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. По их желанию государственная итоговая аттестация может быть проведена только по обязательным предметам - русскому языку и математике.

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему желанию также могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или в комбинированном формате (ОГЭ+ГВЭ).

Также для 29 обучающихся девятых классов, прибывших из Украины в 2021-2022 или 2022-2023 учебных годах, на основании постановления правительства Российской Федерации государственная итоговая аттестация в 2023 году будет проведена в форме промежуточной аттестации на базе общеобразовательных организаций, сообщили в мэрии.