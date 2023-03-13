В Курске по подозрению в разбое задержаны двое молодых людей

Преступникам грозит до 12 лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сообщение о дерзком преступлении поступило в полицию вечером 8 марта. Двое попытались проникнуть в квартиру на втором этаже дома на улице Гайдара. Дверь не открыли, и тогда один из них взобрался на козырек балкона, сумел выбить окно и силой забрался в помещение. Оказавшись внутри, он впустил из подъезда своего подельника. Вместе мужчины стали угрожать жильцам и требовать деньги, которые якобы задолжал кому-то хозяин квартиры. Озвучивалась сумма в 170 тысяч рублей.

В этот момент вместе с мужчиной были дома его мать и знакомая.

- На глазах у женщин курянина стали избивать, обещая применить пистолет, который принесли с собой. На просьбы прекратить насилие и покинуть квартиру налетчики не реагировали, продолжая проявлять агрессию. Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд полиции, и преступники сразу же скрылись, так и не получив денег, - рассказали в полиции.

Оба фигуранта по горячим следам были задержаны. Пистолет, которым они угрожали людям, оказался пневматическим и был не заряжен.

В настоящее время против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбойное нападение, совершенное группой лиц с незаконным проникновением в жилище». Ее санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.