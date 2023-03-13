Курянка стала лучшей на соревнованиях по фехтованию в Иране

Курские спортсменки снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Тегеране состоялись международные соревнования по фехтованию NOWRUZ GAH Fencing Olympiad.

Курская рапиристка Кристина Самсонова стала победительницей турнира, одолев в финале россиянку Лейлу Пириеву – 15:10. Бронзовым призером также стала наша соотечественница Аделина Загидуллина!

Поздравляем!

Кстати, Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям.

Это решение было принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), который прошел 10 марта в онлайн-формате.

Большинство членов этой организации проголосовало за допуск российских и белорусских спортсменов, а также должностных лиц к участию в соревнованиях под эгидой FIE со второй половины апреля 2023 года.

Россияне смогут принять участие в крупнейших соревнованиях, включая чемпионат мира в Милане, а также во всех турнирах отборочного цикла на Олимпийские игры 2024 года в Париже.