Курянин Борис Комиссаров завоевал две медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Борис Комиссаров. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому). Наш земляк Борис Комиссаров выступал в весе 59 кг и дважды поднимался на пьедестал почета. В жиме с результатом 190 кг он стал третьим, а в классическом жиме занял второе место (162,5 кг).

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне заняли девять призовых мест на международном турнире по пауэрлифтингу. В Туле первые места заняли - Борис Комиссаров (59 кг, жим классический), Александр Меркулов (120 кг, жим классический) и Анастасия Репринцева (47 кг, троеборье классическое). Серебро завоевали - Елена Панченко (76 кг, в жиме классическом и троеборье классическом), Сергей Алфимов (120 кг, троеборье классическое), Комиссаров и Меркулов (оба - в жиме). Кроме того, в командном зачёте среди юниоров по жиму классическому куряне стали вторыми.

А на чемпионате России-2022 Борис Комиссаров стал сильнейшим в классическом жиме.