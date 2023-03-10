В Курске без тепла и горячей воды остались десятки многоэтажек

Ремонт планируют завершить в 16.00 Фото: Даниил НАЙХИН

Теплоэнергетики приступили к срочному ремонту ветхого участка теплосети на улице Бутко в Курске, информирует мэрия.

Как сообщили в ПАО «Квадра», на время работ — с 10:00 до 16:00 — приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

- Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14, 13

- ул. Бутко, 21, 23/81, 3

- ул. Привокзальная, 2,

- ул. Интернациональная, 79, 53, 45, 51, 47, 6а, 6в, 8а, 6б, 2,

- ул. Вокзальная, 1,

- пр-д Театральный, 2,

- ул. Театральная, 78, 78а,

- ул. Октябрьская, 29, 65,

- ул. Маяковского, 100, 93а/4, 93а/2, 93а/1, 101, 26, 107, 109, 105, 123

- ул. Дубровинского, 46, 1а, 9, 7, 7а, 5, 5а, 3, 3а, 1,

- ул. Профсоюзная, 11,

- ул. Островского, 4, 8, 10, 10а.