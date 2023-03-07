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НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:57

В жилом доме в центре Курска обрушилась кирпичная кладка

В дореволюционной постройке прежде была конюшня, а сейчас живут люди
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Чиновники обещают, что расселят аварийный дом

Чиновники обещают, что расселят аварийный дом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧП произошло в начале марта в двухэтажном доме по улице Ломоносова, 39 в Курске. Здесь произошло частичное обрушение кирпичной кладки в строении дореволюционной постройки. Состояние дома оценивается как аварийное, сказали в мэрии:

- Две из пяти квартир в нём уже выкуплены застройщиком ООО «Фирма «Перспектива плюс».

Строительная компания ускорит работу по выкупу оставшихся жилых помещений в аварийном доме литера А1 или предоставлению денежной компенсации, размер которой определяется на рыночной основе.

В мэрии обещают, что жильцы дома литера А1 по улице Ломоносова, 39 получат новое жилье.

На следующей неделе чиновники обсудят с застройщиком пути разрешения проблемной ситуации.