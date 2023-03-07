Первый домашний матч курский "Авангард" проведет 2 апреля

6 марта на курском стадионе "Трудовые резервы" был включен подогрев футбольного поля. На данный момент температура почвы находится на уровне +11°С, с каждым днем столбик термометра будет подниматься. По достижении отметки +17°С начнется активный сход снежного покрова и период стабилизации температуры.

Напомним, в ноябре поле укрыли специальным защитным полотном.

Первый домашний матч "Авангард" проведет 2 апреля, соперник - футбольный клуб "Космос" (Долгопрудный).

Накануне, 5 марта, в спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Кубани-Холдинг» из Павловской.

После ничьей с «Тверью» (0:0) наши земляки вернулись на победную тропу, отгрузив сопернику три безответных мяча. Причем, все они были забиты до перерыва. Южан огорчили Владислав Игнатенко (31-я) и Артем Мингазов (36-я, с пенальти, 43-я). Итог – 3:0 в пользу «Авангарда». На этом второй тренировочный сбор курского клуба завершен.