Дубль Мингазова помог курскому «Авангарду» разгромить «Кубань-Холдинг»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 5 марта, в спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Кубани-Холдинг» из Павловской.

После ничьей с «Тверью» (0:0) наши земляки вернулись на победную тропу, отгрузив сопернику три безответных мяча. Причем, все они были забиты до перерыва. Южан огорчили Владислав Игнатенко (31-я) и Артем Мингазов (36-я, с пенальти, 43-я). Итог – 3:0 в пользу «Авангарда». На этом второй тренировочный сбор курского клуба завершен.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в первом матче второго крымского сбора «Авангард» разгромил дзержинский «Химик» (3:0).