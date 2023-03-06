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НовостиСпорт5 марта 2023 21:39

Дубль Мингазова помог курскому «Авангарду» разгромить «Кубань-Холдинг»

Наши парни едут домой без пропущенных голов
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 5 марта, в спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Кубани-Холдинг» из Павловской.

После ничьей с «Тверью» (0:0) наши земляки вернулись на победную тропу, отгрузив сопернику три безответных мяча. Причем, все они были забиты до перерыва. Южан огорчили Владислав Игнатенко (31-я) и Артем Мингазов (36-я, с пенальти, 43-я). Итог – 3:0 в пользу «Авангарда». На этом второй тренировочный сбор курского клуба завершен.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в первом матче второго крымского сбора «Авангард» разгромил дзержинский «Химик» (3:0).