Захоронения известных курян включат в реестр объектов культурного наследия

Епископ Курский и Белгородский Нестор принимал деятельное участие в восстановлении храмов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Место захоронения епископа Курского и Белгородского Нестора включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Выявленный объект культурного наследия датирован 1951 годом и находится на Никитском кладбище в Курске, сообщает администрация региона.

Епископ Курский и Белгородский Нестор принимал деятельное участие во внешнецерковной политике Русской православной церкви, а также в восстановлении храмов Курской епархии, пострадавших во время Великой Отечественной войны.

Также в реестр объектов культурного наследия включат захоронение курского художника, преподавателя, участника областных выставок Григория Шуклина, ушедшего из жизни в 1947 году.

Как сообщили в областном комитете по охране объектов культурного наследия, решение о включении захоронений в единый реестр ОКН принято на основании историко-культурной экспертизы, имеющихся документов и материалов, а также библиографических и архивных сведений.