ВСУ 6 марта ведут обстрел приграничья Курской области

Обстрел идет в Хомутовском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту, - сказал губернатор.

Ранее КП сообщала, что по словам Старовойта, сейчас регион получает дополнительные силы и средства Минобороны.

- Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры, - пояснил губернатор. - Особое внимание уделяем приграничным районам.

4 марта под обстрел ВСУ попали приграничные территории Глушковского района Курской области.

Пострадавших при обстреле нет. Однако в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино было прервано энергоснабжение.