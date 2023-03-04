Курская область получает дополнительные средства от Минобороны для защиты приграничных районов

Губернатор Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования в Курской области в субботу, 4 марта. Речь шла о ситуации на границе с Украиной. По словам Старовойта, сейчас регион получает дополнительные силы и средства Минобороны.

- Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры, - пояснил губернатор. - Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность!

Отметим, жителям рекомендуют сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112.