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НовостиОбщество4 марта 2023 13:04

Курская область получает дополнительные средства от Минобороны для защиты приграничных районов

Оперштаб принял решения для обеспечения безопасности жителей
Евгения Полухина

Губернатор Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования в Курской области в субботу, 4 марта. Речь шла о ситуации на границе с Украиной. По словам Старовойта, сейчас регион получает дополнительные силы и средства Минобороны.

- Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры, - пояснил губернатор. - Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность!

Отметим, жителям рекомендуют сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112.