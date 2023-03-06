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НовостиЗвезды6 марта 2023 7:14

В Курской филармонии пройдет вокальный вечер «От романса до оперы»

В программе прозвучат арии русских и зарубежных композиторов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На профессиональной сцене выступят лучшие академические солисты колледжа

На профессиональной сцене выступят лучшие академические солисты колледжа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 марта в филармонии пройдет вокальный вечер «От романса до оперы». Это творческий проект преподавателя академического вокала Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова Ларисы Таракановой. В программе прозвучат классические романсы, оперные арии русских и зарубежных композиторов, популярные песни.

На профессиональной сцене выступят лучшие академические солисты колледжа, обладатели Гран-при, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов: Дарья Христенкова (сопрано), Дарья Пасечник (меццо-сопрано), Кирилл Токмаков (баритон), Артуш Полеян (контратенор). Ведущий концерта – композитор Михаил Артемов. Концертмейстер – преподаватель колледжа Ольга Едемская. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн (https://kursk.kassir.ru/koncert/vokalnyiy-vecher-ot-romansa-do-operyi), в том числе по Пушкинской карте.

19:00

Романсовая гостиная

Площадь Перекальского, 1