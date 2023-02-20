Двое курян погибли в СВО

Трагические известия продолжают поступать в регион
Фото: Светлана ВОЛКОВА
При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погибли двое курян, сообщает администрация региона.
Олег Зорин родился в 1979 году в Курском районе. Отправился в зону СВО добровольцем.
Андрей Локтионов родился в 1986 году в Золотухинском районе. 24 сентября был мобилизован. Погиб 8 февраля. У Андрея Николаевича остались жена и две дочери.
- Разделяем горечь утраты с родными и близкими. Светлая память героям... - сказали в Доме Советов.
Ранее КП сообщала, что по информации администрации региона доброволец Иван Белый из Обоянского района Курской области погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу.
4 февраля в ходе специальной военной операции рядом с городом Купянск погиб курянин Алексей Степанов. Он родился 27 августа 1993 года в селе Вышний Дубовец Медвенского района, там же окончил школу.
После объявления частичной мобилизации Алексей Викторович одним из первых ушел на фронт. Был командиром мотострелкового взвода, представлен к государственным наградам.
8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.
Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.