Двое курян погибли в СВО

Трагические известия продолжают поступать в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погибли двое курян, сообщает администрация региона.

Олег Зорин родился в 1979 году в Курском районе. Отправился в зону СВО добровольцем.

Андрей Локтионов родился в 1986 году в Золотухинском районе. 24 сентября был мобилизован. Погиб 8 февраля. У Андрея Николаевича остались жена и две дочери.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими. Светлая память героям... - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что по информации администрации региона доброволец Иван Белый из Обоянского района Курской области погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу.

4 февраля в ходе специальной военной операции рядом с городом Купянск погиб курянин Алексей Степанов. Он родился 27 августа 1993 года в селе Вышний Дубовец Медвенского района, там же окончил школу.

После объявления частичной мобилизации Алексей Викторович одним из первых ушел на фронт. Был командиром мотострелкового взвода, представлен к государственным наградам.

8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.

Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.