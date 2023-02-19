Иван Белый из Курской области погиб в СВО

В регион продолжают приходить печальные известия Фото: Светлана ВОЛКОВА

Доброволец Иван Белый из Обоянского района Курской области погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу. Об этом 19 февраля сообщили в администрации региона.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Ивана, - сказали в Доме Советов.

4 февраля в ходе специальной военной операции рядом с городом Купянск погиб курянин Алексей Степанов. Он родился 27 августа 1993 года в селе Вышний Дубовец Медвенского района, там же окончил школу.

После объявления частичной мобилизации Алексей Викторович одним из первых ушел на фронт. Был командиром мотострелкового взвода, представлен к государственным наградам.

8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.

Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.

Также в ходе специальной военной операции погиб уроженец Курского района Максим Филиппов.

Он родился 6 декабря 1981 года в селе Лебяжье. В 1999 году был призван в ряды Вооруженных Сил России. Выполнял воинский долг на территории Чеченской Республики. Максим Владимирович отправился на фронт добровольцем с начала СВО.