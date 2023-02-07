Курянин Максим Филиппов погиб в СВО

Трагическое известие сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Курского района Максим Филиппов.

Он родился 6 декабря 1981 года в селе Лебяжье. В 1999 году был призван в ряды Вооруженных Сил России. Выполнял воинский долг на территории Чеченской Республики. Максим Владимирович отправился на фронт добровольцем с начала СВО, рассказали в администрации региона.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память нашему воину! - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции погиб курянин Онуфриенко Дмитрий Александрович.

Будучи старшим сержантом, Дмитрий Александрович погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик 16 января 2023 года.

Также 16 января 2023 года под Артемовском погиб еще один курянин - доброволец Николай Михайловский. Ему было 24 года.

22 января в зоне СВО погиб 30-летний рядовой Юрий Васильев. Курянин был мобилизован из Тимского района и служил водителем взвода обеспечения, проинформировала администрация региона.