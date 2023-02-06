В Курске простились с погибшими в СВО земляками

Печальные новости сообщила мэрия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске простились с погибшими во время проведения СВО земляками, сообщает администрация города.

В зоне проведения специальной военной операции погиб курянин Онуфриенко Дмитрий Александрович.

Будучи старшим сержантом, Дмитрий Александрович погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик 16 января 2023 года.

Также 16 января 2023 года под Артемовском погиб еще один курянин - доброволец Николай Михайловский. Ему было 24 года.

Ранее КП сообщала, что 22 января в зоне СВО погиб 30-летний рядовой Юрий Васильев. Курянин был мобилизован из Тимского района и служил водителем взвода обеспечения, проинформировала администрация региона.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин, гвардии ефрейтор Расулжон Исаков. Нашему земляку было 26 лет.

Ранее КП рассказывала, что в Горшеченском районе Курской области простились с курянином, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Алексей Корнев родился 4 июня 1985 года в селе Знаменка. В зону СВО отправился добровольцем в октябре 2022 года. Погиб в бою 6 января. Посмертно награжден орденом Мужества.