5 февраля в Курске пройдет песенное состязание

Финал «Курской мозаики» пройдет в марте в концертном зале «Свиридовский» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном Дворце культуры стартует второй этап «Курской мозаики». В новом туре областного конкурса молодых исполнителей будут соревноваться 35 участников со всего региона.

Всего запланировано три конкурсных дня. Курян приглашают бесплатно посетить песенное состязание 5 февраля. Начало в 12.00 по адресу: г. Курск, Театральный проезд, 1. Вход – свободный.

По итогам второго тура жюри выберет 15 конкурсантов, которые пройдут в третий, финальный этап. Лишь пять из них получат главный приз – профессиональную съемку клипа. Финал «Курской мозаики» запланирован в марте в концертном зале «Свиридовский».

Конкурс реализуется Курским областным Домом народного творчества совместно с министерством культуры Курской области, АНО «Проектные решения молодых» и АНО «Центр социально-культурных инноваций и технологий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.