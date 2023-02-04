Курянин, которого довела жена, попросил полицию забрать его на сутки

Полиция выяснила, что порядок гражданин не нарушал, а следовательно вызов - ложный Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области суд оштрафовал местного жителя за ложный вызов сотрудников полиции. Курянин хотел, чтобы полиция забрала его, чтобы избежать конфликтов с супругой.

ЧП произошло в ноябре 2022 года. 41-летний мужчина был у себя дома, откуда позвонил в полицию и сообщив, что буянит, попросил забрать себя на сутки.

- В ходе проверки выяснилось, что общественный порядок мужчина не нарушал, скандалов дома не устраивал. На крайние меры гражданин решился, поскольку жена его «довела» и он не хотел находиться дома, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суд нарушитель не явился.

По статье 19.13 КоАП РФ его оштрафовали на тысячу рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в ведомстве.