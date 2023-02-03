Курянин Юрий Васильев погиб в СВО

Печальные известия продолжают поступать в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 января в зоне СВО погиб 30-летний рядовой Юрий Васильев. Курянин был мобилизован из Тимского района и служил водителем взвода обеспечения, сообщили в администрации региона.

- Соболезнуем родным и близким Юрия Евгеньевича. Светлая память и вечный покой, - добавили в Доме Советов.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин, гвардии ефрейтор Расулжон Исаков. Нашему земляку было 26 лет.

Ранее КП рассказывала, что в Горшеченском районе Курской области простились с курянином, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Алексей Корнев родился 4 июня 1985 года в селе Знаменка. В зону СВО отправился добровольцем в октябре 2022 года. Погиб в бою 6 января. Посмертно награжден орденом Мужества.