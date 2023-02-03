Курянин Расулжон Иаков погиб в СВО

Печальную весть сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе проведения специальной военной операции погиб курянин, гвардии ефрейтор Расулжон Исаков. Нашему земляку было 26 лет. Об этом сообщают власти Курской области.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память воину, - сказали в администрации региона.

Ранее КП рассказывала, что в Горшеченском районе Курской области простились с курянином, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Алексей Корнев родился 4 июня 1985 года в селе Знаменка. В зону СВО отправился добровольцем в октябре 2022 года. Погиб в бою 6 января. Посмертно награжден орденом Мужества.

Также Игорь Фомин погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Фомин – житель Советского района. Ему было 24 года. Он отправился в зону СВО добровольцем, сообщает администрация Курской области.