Курянин Алексей Корнев погиб в СВО

Погибший - уроженец Горшеченского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Горшеченском районе Курской области простились с курянином, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Курской области.

Алексей Корнев родился 4 июня 1985 года в селе Знаменка. В зону СВО отправился добровольцем в октябре 2022 года. Погиб в бою 6 января. Посмертно награжден орденом Мужества.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими. Вечная память воину, - добавили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что Игорь Фомин погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Фомин – житель Советского района. Ему было 24 года. Он отправился в зону СВО добровольцем, сообщает администрация Курской области.

Накануне в Курчатове Курской области простились с Сергеем Леонтьевым. Он отправился добровольцем в войска 20 октября 2022 года. Сергей Леонидович нес службу в подразделении «Барс – 3». Погиб 21 января в Запорожской области.