В СВО погиб курянин Игорь Фомин

Очередную трагическую весть сообщили власти области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Игорь Фомин – житель Советского района. Ему было 24 года. Он отправился в зону СВО добровольцем, сообщает администрация Курской области.

Накануне в Курчатове Курской области простились с Сергеем Леонтьевым. Он отправился добровольцем в войска 20 октября 2022 года. Сергей Леонидович нес службу в подразделении «Барс – 3». Погиб 21 января в Запорожской области.

При выполнении боевых задач погиб житель Железногорского района Курской области Николай Федосов. Ему было 39 лет.

Ранее КП сообщала, что курянин Артур Лапшин погиб во время специальной военной операции.

Артуру Владимировичу было 33 года.

Гвардии старший прапорщик погиб во время проведения спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в мэрии Курска.