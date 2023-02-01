Под Курском в ДТП четыре человека получили ранения

За сутки в регионе зарегистрировано почти два десятка ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 31 января примерно в 16:45 на 33-м километре автодороги «Рыльск – Коренево – Суджа» в Кореневском районе Курской области.

41-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», ехал со стороны Суджи в направлении поселка Коренево.

По предварительным данным, н не справился с управлением и перевернулся в кювет. В ДТП пострадали четыре человека - сам водитель автомобиля и пассажиры 47-и, 34-х и 40-а лет.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

Всего 31 января в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых пять человек получили ранения.

Также произошло 16 ДТП с материальным ущербом.