В приграничном районе Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы продлятся до 15:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 28 января, на специальных полигонах в Рыльском районе российские военные продолжают повышать свое боевое мастерство. Там проходят учебные стрельбы, в том числе и из крупнокалиберных орудий. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

Стрельбы продлятся до 15:00. Местных жителей просят не волноваться.

Напомним, ранее, 25 января ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Никто не пострадал, однако были повреждены линии электропередач. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи, - сказал глава региона.