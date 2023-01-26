Рудольф Редькин из Курской области погиб в ходе СВО

26 января прошла церемония прощания с Рудольфом Фото: Архив "КП"

Печальную новость сообщили в администрации Кореневского района. В ходе проведения специальной военной операции погиб доброволец из села Коренево Рудольф Редькин. Ему было 33 года.

Рудольф родился в Кабардино-Балкарии. После переезда в село Коренево, учился в местной школе, окончил девять классов, поступил в Рыльский аграрный колледж.

В СВО ушел участвовать добровольцем.

Сегодня, 26 января, прошла церемония прощания с Рудольфом.

24 января стало известно о смерти уроженца деревни Шумаково Курского района Марата Добрынина. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции, трагическую новость сообщили в областной администрации.

Марат окончил Шумаковскую среднюю школу. В сентябре 2022 года, за несколько дней до начала мобилизации, ушел участвовать в СВО добровольцем.

Погиб молодой человек 30 декабря в городе Артемовске. Ему было 30 лет. У Марата остались двое сыновей.