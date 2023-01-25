В ходе СВО погиб еще один курянин

Молодой человек ушел участвовать в СВО добровольцем Фото: материалы пресс-служб

24 января стало известно о смерти уроженца деревни Шумаково Курского района Марата Добрынина. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции, трагическую новость сообщили в областной администрации.

Марат окончил Шумаковскую среднюю школу. В сентябре 2022 года, за несколько дней до начала мобилизации, ушел участвовать в СВО добровольцем.

Погиб молодой человек 30 декабря в городе Артемовске. Ему было 30 лет. У Марата остались двое сыновей.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Казначеев. Военнослужащего не стало 5 января в городе Артемовск. Ему было 33 года.

Церемония прощания с Иваном состоится завтра, 26 января, в Троицком храме.