Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 января 2023 7:19

Иван Казначеев из Курской области погиб в ходе СВО

Ему было 33 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Прощание с Иваном состоится 26 января

Прощание с Иваном состоится 26 января

Фото: Архив "КП"

В администрации Обоянского района сообщили трагическую новость - в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Казначеев. Военнослужащего не стало 5 января в городе Артемовск. Ему было 33 года.

Церемония прощания с Иваном состоится завтра, 26 января, в Троицком храме.

Ранее стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли еще два курянина. В Медвенском районе простились с Алексеем Колесниковым. Он родился в селе Чермошное, там же закончил школу. Алексей был добровольцем, погиб 28 декабря в Артемовске. Ему был 41 год. Мужчина представлен к государственным наградам.

24 января в Советском районе простились с рядовым Александром Головиным, ему было 35 лет. Мужчина был мобилизован, служил заместителем командира боевой машины пехоты.