Еще два курянина погибли в ходе СВО

Трагические новости сообщили в областной администрации Фото: Архив "КП"

Трагические новости сообщили в администрации Курской области. В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два курянина.

В Медвенском районе простились с Алексеем Колесниковым. Он родился в селе Чермошное, там же закончил школу. Алексей был добровольцем, погиб 28 декабря в Артемовске. Ему был 41 год. Мужчина представлен к государственным наградам.

24 января в Советском районе простились с рядовым Александром Головиным, ему было 35 лет. Мужчина был мобилизован, служил заместителем командира боевой машины пехоты.

Ранее КП сообщала, что при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Курской области Александр Пучков. Молодой человек проходил срочную службу в морской пехоте в составе военно-морского флота Российской Федерации. Александр представлен к государственным наградам: Ордену Мужества и медали «За отвагу».