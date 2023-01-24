Александр Пучков из Курской области погиб в ходе СВО

Александр представлен к государственным наградам: Ордену Мужества и медали «За отвагу» Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в администрации Железногорска. При выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Курской области Александр Пучков.

Молодой человек проходил срочную службу в морской пехоте в составе военно-морского флота Российской Федерации. Родные и близкие характеризуют его как простого человека, доброго и отзывчивого сына и товарища.

Александр представлен к государственным наградам: Ордену Мужества и медали «За отвагу». Прощание с ним состоится 24 января в Свято-Троицком кафедральном соборе.