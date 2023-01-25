Курское «Динамо» проиграло столичному МБА в третий раз в сезоне-2022/23

29 января в заключительной встрече первого раунда «Динамо» сыграет на своей площадке с УГМК. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 25 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Москве местный МБА принимал на своем паркете действующего чемпиона страны – курское «Динамо». Увы, гости не смогли взять реванш за поражения в первом круге (60:84) и в полуфинале Кубка страны (58:75). Уже после двух четвертей сомнений в итоговом превосходстве гостей не возникало – они вели 43:26. Во второй половине курянки немного выровняли игру, хотя в итоге не смогли выиграть ни одной четверти. Итог – 76:58 в пользу МБА.

В ТОП-5 результативных игроков "Динамо" вошли – Эзин Калу (14 очков), Анна Буровая (13), Елизавета Шабанова (десять), Эва Лисец и Евгения Фролкина (по семь).

После сегодняшнего игрового дня лидирует УГМК из Екатеринбурга – 42 балла. У курянок, как и у МБА по 39. Теперь 29 января в заключительной встрече первого раунда «Динамо» сыграет на своей площадке с УГМК. Начало встречи в 17:00.