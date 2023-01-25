Укрепление обороноспособности Курской области происходит на постоянной основе

Глава региона заявил, что риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сейчас постоянно происходит укрепление обороноспособности региона, и риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок.

Глава региона также положительно отметил ход строительных работ в приграничных районах.

- Отдельно отмечу, что часть тетраэдров, используемых при возведении линии обороны, производятся в Курской области, - сказал губернатор.

Напомним, 24 января, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. С дрона в селе Горналь Суджанского района сбросили взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. К сожалению, пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.