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НовостиОбщество25 января 2023 13:32

Укрепление обороноспособности Курской области происходит на постоянной основе

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
Глава региона заявил, что риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок

Глава региона заявил, что риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сейчас постоянно происходит укрепление обороноспособности региона, и риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок.

Глава региона также положительно отметил ход строительных работ в приграничных районах.

- Отдельно отмечу, что часть тетраэдров, используемых при возведении линии обороны, производятся в Курской области, - сказал губернатор.

Напомним, 24 января, ВСУ в очередной раз атаковали Курскую область. С дрона в селе Горналь Суджанского района сбросили взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. К сожалению, пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.