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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:42

В Курске произошел пожар в строительном вагончике

Никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
Предположительно, вагончик загорелся из-за короткого замыкания

Предположительно, вагончик загорелся из-за короткого замыкания

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило на пульт ПЧ-20 Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 25 января в 07:25. Горел строительный вагончик на улице Энгельса.

По прибытии огнеборцы обнаружили, что площадь горения вагончика составила около десяти квадратных метров.

В региональной противопожарной службе сообщают, что возгорание было успешно потушено. К счастью, никто не пострадал. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.