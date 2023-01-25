В Курске произошел пожар в строительном вагончике

Предположительно, вагончик загорелся из-за короткого замыкания Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило на пульт ПЧ-20 Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 25 января в 07:25. Горел строительный вагончик на улице Энгельса.

По прибытии огнеборцы обнаружили, что площадь горения вагончика составила около десяти квадратных метров.

В региональной противопожарной службе сообщают, что возгорание было успешно потушено. К счастью, никто не пострадал. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.