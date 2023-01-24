За неделю в Курской области ОРВИ заболели 6809 человек

В Курской области сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Архив "КП"

В Курской области сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в областной администрации сообщают, что темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 2,3%. За прошедшую неделю зарегистрировано 6809 случаев ОРВИ, 58% от общего числа заболевших - дети. Также 13 человек заболели гриппом.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: не касаться руками носа, рта и глаз; мыть руки после посещения общественных мест; применять кожные антисептики; в местах скопления людей рекомендуется надевать медицинскую маску.

В случае появления первых признаков ОРВИ и гриппа необходимо обратиться за медицинской помощью.

Родителям рекомендуется в случае недомогания детей и появления характерных симптомов не приводить их в школу или детский сад, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.