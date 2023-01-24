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НовостиПроисшествия24 января 2023 10:19

В Курской области мужчина ограбил автозаправку

Кристина ГОРБАТЕНКО
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, ночью неизвестный под видом покупателя зашел в помещение автозаправке и стал угрожать пистолетом кассиру, требуя деньги. В результате мужчина зашел за прилавок и вытащил кассовый ящик, где на тот момент находилось более пяти тысяч рублей. После этого он сбежал.

Как говорят сотрудники полиции, мужчина тщательно пытался скрыть внешность и не попадать на кадры камер видеонаблюдения. Однако стражам порядка удалось установить его личность в течение нескольких часов.

Грабителем оказался 37-летний неоднократно судимый мужчина. Его задержали на съемном жилье. При нем изъяли пневматический пистолет и часть украденных средств.

Выяснилось, что ранее он работал на этой автозаправке и знал примерный распорядок смены. Чтобы избежать внимания случайных свидетелей специально решился на преступление ночью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина на год заключен под стражу.