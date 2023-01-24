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НовостиОбщество24 января 2023 7:14

Курян приглашают на интерактивный урок истории

Мероприятие состоится 27 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
Урок приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Урок приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 января в центре досуга «Сказка» состоится интерактивный урок истории. Начало мероприятия - в 11:00, оно будет приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Проект был создан для популяризации среди школьников отечественных художественных и документальных фильмов военной тематики с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, - рассказывают в областной администрации.

Гости посмотрят фильм «Судьба человека», рассказывающий о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. После просмотра пройдет обсуждение кинокартины с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Также на мероприятии будет работать выставка «Оружие Победы».