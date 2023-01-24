Курян приглашают на интерактивный урок истории

Урок приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 января в центре досуга «Сказка» состоится интерактивный урок истории. Начало мероприятия - в 11:00, оно будет приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Проект был создан для популяризации среди школьников отечественных художественных и документальных фильмов военной тематики с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, - рассказывают в областной администрации.

Гости посмотрят фильм «Судьба человека», рассказывающий о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. После просмотра пройдет обсуждение кинокартины с кандидатом исторических наук, членом РВИО Олегом Аргуновым. Также на мероприятии будет работать выставка «Оружие Победы».