Курянку дважды оштрафовали за оскорбление ребенка

Скандалистка заплатит компенсацию во второй раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению суда жительница Кореневского района Курской области возместит моральный вред за оскорбление дочери соседки.

В Кореневский районный суд с иском в 50 тысяч рублей обратился и. о. прокурора района в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Курянка во время ссоры с соседкой оскорбила ее малолетнюю дочь.

Мама девочки считает, что ее дочери был причинен моральный вред, компенсацию которого она просила взыскать, пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с курянки в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей.

Кстати, женщина уже была признана виновной в совершении административного правонарушения за оскорбление этой же девочки. Тогда ее оштрафовали на три тысячи рублей.