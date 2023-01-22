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НовостиПроисшествия22 января 2023 16:20

Курянку дважды оштрафовали за оскорбление ребенка

Женщина во время ссоры обругала дочь соседки
Ольга ДАНИЛОВА
Скандалистка заплатит компенсацию во второй раз

Скандалистка заплатит компенсацию во второй раз

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению суда жительница Кореневского района Курской области возместит моральный вред за оскорбление дочери соседки.

В Кореневский районный суд с иском в 50 тысяч рублей обратился и. о. прокурора района в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Курянка во время ссоры с соседкой оскорбила ее малолетнюю дочь.

Мама девочки считает, что ее дочери был причинен моральный вред, компенсацию которого она просила взыскать, пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с курянки в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей.

Кстати, женщина уже была признана виновной в совершении административного правонарушения за оскорбление этой же девочки. Тогда ее оштрафовали на три тысячи рублей.