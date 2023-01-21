ВСУ сбросили на Курский поселок две гранаты

Существенных повреждений нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Утром 21 января Курская область снова была атакована ВСУ. Губернатор Роман СТаровойт сообщил, что в Теткино Глушковского района сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет.

Вчера, 20 января, в Курской области снова продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Повышенный уровень опасности будет действовать с 17 часов 20 января до 4 февраля.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.