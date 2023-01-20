В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Повышенный уровень опасности продлили до 4 февраля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снова продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Повышенный уровень опасности будет действовать с 17 часов 20 января до 4 февраля.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

Напомним, 8 января со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом было нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи.