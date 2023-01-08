8 января ВСУ обстреляли курский поселок

По словам губернатора, никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 января со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи.

Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, - пообещал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 6 января в Медвенском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, 47-летним добровольцем Переверзевым Николаем, погибшим 15 декабря на территории ДНР в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает администрация региона.

Николай Николаевич родился в селе Спасское Медвенского района. Там же окончил школу.

До этого стало известно, что лейтенант Григорий Петунин и рядовой Александр Науменко погибли при выполнении специального задания в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик. Григорию было 43 года, Александру - 33 года.