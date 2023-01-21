Под Курском горел гараж

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 января в 22:18. Горел гараж на улице Болотникова в Рыльске.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Возгорание было локализовано в 22:22, справиться с огнем удалось в 22:24.

- В результате пожара в гараже размером 6х4 метров, огнем повреждены вещи б/у на площади 2 квадратных метра, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 18 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».