Еще один мобилизованный курянин погиб в ходе СВО

Военнослужащий был мобилизован осенью 2022 года Фото: материалы пресс-служб

И снова трагические новости сообщают в областной администрации - при выполнении боевых задач погиб житель Мантуровского района Курской области Савелий Чурсин. Ему было 25 лет.

В 2013 году молодой человек окончил Стуженскую основную общеобразовательную школу, затем обучался в Старооскольском филиале РГГУ. В 2016-2017 годах Савелий проходил воинскую службу в Барнауле, а осенью 2022 года был мобилизован.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб старший лейтенант Антон Крестьянников. Ему было всего 38 лет.