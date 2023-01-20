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НовостиПолитика20 января 2023 14:47

Еще один мобилизованный курянин погиб в ходе СВО

Савелию Чурсину было 25 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Военнослужащий был мобилизован осенью 2022 года

Военнослужащий был мобилизован осенью 2022 года

Фото: материалы пресс-служб

И снова трагические новости сообщают в областной администрации - при выполнении боевых задач погиб житель Мантуровского района Курской области Савелий Чурсин. Ему было 25 лет.

В 2013 году молодой человек окончил Стуженскую основную общеобразовательную школу, затем обучался в Старооскольском филиале РГГУ. В 2016-2017 годах Савелий проходил воинскую службу в Барнауле, а осенью 2022 года был мобилизован.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб старший лейтенант Антон Крестьянников. Ему было всего 38 лет.