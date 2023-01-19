Переходы будут оборудованы специальными подъемниками и поручнями Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске капитально отремонтировали четыре подземных перехода - это объекты на остановках «улица Пионеров», «улица Сумская», «Налоговая инспекция» и «река Сейм» на улице Энгельса. Как рассказали в областной администрации, специалисты завершили работы по укладке напольного покрытия, облицовке стен, монтажу ливневок и поручней, остеклению навесов. В переходах смонтировали электропроводку, элементы освещения и автоматики, установили 48 камер видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город».

Также завершили монтаж направляющих для подъемников. Первый уже установили в переходе на остановке «улица Пионеров». Сейчас идет процесс его наладки и подключения к оператору единой диспетчерской службы – 112. Спуск будет осуществляться дистанционно через оператора благодаря размещенным на подъемнике видеопанелям.

После установки подъемников смонтируют поручней и направляющих для детских колясок. Все работы планируют завершить до 20 февраля 2023 года.